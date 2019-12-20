UEFA’dan Başakşehir’e 'asker selamı' cezası

UEFA, Medipol Başakşehir’e Wolfsberger AC maçı sırasında oyuncularının asker selamı vermesi nedeniyle kınama cezası verdi.

UEFA, Başakşehir kulübüne Wolfsberger AC karşılaşmasında İrfan Can, Robinho, Visca ve Azubuike’nin asker selamı vermesi nedeniyle kınama cezası verdi.

Avrupa Ligi J Grubu maçında Medipol Başakşehir, sahasında Wolfsberger AC takımını 1-0 mağlup etmiş, golü atan İrfan Can ile Robinho, Visca ve Azubuike asker selamı vermişti.

Bunun üzerine soruşturma başlatan UEFA, Başakşehir kulübüne kınama cezası verdi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ karara itiraz edeceklerini ve Tahkim Kurulu’na gideceklerini söyledi. UEFA, aynı sebepten dolayı A Milli Futbol Takımı’na da kınama cezası vermişti.

