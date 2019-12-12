UEFA 'asker selamı' soruşturmasında kararını açıkladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin Arnavutluk ve Fransa maçlarında atılan gollerden sonra oyuncuların "asker selamı" vermeleri nedeniyle hem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hem de futbolcular hakkında UEFA soruşturma açmıştı.
UEFA Disiplin Kurulu'nun soruşturma sonucunda, "asker selamı" nedeniyle ceza vermediği ancak “tribün olaylarından dolayı” TFF'ye 50 bin avro para cezası verdiği belirtildi.
TFF 1'inci Başkanvekili Servet Yardımcı, DHA’ya yaptığı açıklamada "Asker selamıyla ilgili herhangi bir ceza söz konusu değil. UEFA sadece tribün olaylarıyla ilgili TFF'ye 50 bin Euro para cezası verdi" dedi.