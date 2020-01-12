Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ikinci kez olimpiyat vizesi aldı

Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0'la geçen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda’nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya ile karşılaştı. Türkiye maçı 3-0 kazandı.

Yarı final maçında Polonya’yı 3-2 mağlup ederek finale yükselen Türkiye, finalde diğer yarı final maçında Hollanda’yı 3-0 mağlup eden Almanya ile karşılaştı. İlk set 25-17, ikinci set 25-19, üçüncü set ise 25-22 Türkiye takımının üstünlüğü ile sona erdi.

Türkiye Kadın Voleybol Takımı böylece tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi aldı. Voleybol takımı ilk kez 2012’de Londra’daki olimpiyata katılmaya hak kazanmıştı.