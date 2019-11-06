Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri İstanbul'da gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.

Eşleşmeler şöyle:

Fatih Karagümrük - Göztepe

Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü

Esenler Erokspor - Sivasspor

Kırklarelispor - Gaziantep FK

Kayserispor - Manisa FK

BB Erzurumspor - Bursaspor

Kasımpaşa - Vanspor

Eyüpspor - Antalyaspor

Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor

Altınordu - Yukatel Denizlispor

Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor

Galatasaray - Tuzlaspor

Beşiktaş - Anagold 24Erzincanspor

Altay - Trabzonspor

Fenerbahçe - İstanbulspor

Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir

MAÇLAR ARALIK'TA OYNANACAK