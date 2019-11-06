Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.
Eşleşmeler şöyle:
Fatih Karagümrük - Göztepe
Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü
Esenler Erokspor - Sivasspor
Kırklarelispor - Gaziantep FK
Kayserispor - Manisa FK
BB Erzurumspor - Bursaspor
Kasımpaşa - Vanspor
Eyüpspor - Antalyaspor
Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor
Altınordu - Yukatel Denizlispor
Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor
Galatasaray - Tuzlaspor
Beşiktaş - Anagold 24Erzincanspor
Altay - Trabzonspor
Fenerbahçe - İstanbulspor
Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir
MAÇLAR ARALIK'TA OYNANACAK