Trabzonspor'dan Ali Koç'a yanıt

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Berat Albayrak, Trabzonspor'a nasıl yardımcı oldu ki şubat ayında iflas eden kulüp Mayıs ayında düze çıktı?', 'Trabzonspor sırtını devlete dayamış' açıklamasına yanıt geldi.

Trabzonspor, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Berat Albayrak, Trabzonspor'a nasıl yardımcı oldu ki şubat ayında iflas eden kulüp Mayıs ayında düze çıktı?" açıklamasına yanıt verdi.

"Halkımız uzun yıllardır bu ve benzeri durumlar karşısında 'Aziz Nesinlik olay' ifadesini kullanıyor. İşte Trabzonspor'un bugünlerde içine çekilmeye çalışıldığı hadiseler de ibretlik bir Aziz Nesin hikayesidir" denilen açıklamada, "'Trabzonspor için kurgulanmış model' sözleri ile yaratılmak istenen algı, kuralları kendi hesap ve çıkarlarına uygun düzenlemeye alışmış şahısların, üstünlük kurmaya çalıştığı ve artık iflas eden bir düzen karşısındaki çaresizliklerinin dışavurumudur" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şöyle denildi: