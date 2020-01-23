TFF'den Fenerbahçe için harcama limitini artırma kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitinin 16 milyon TL artmasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitinin 16 milyon TL artmasına karar verdi. TFF'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli 2020-04 E. 2020-03 K sayılı kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 21.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan alınan yazı cevabının da değerlendirilmesi ile yapılan müzakere neticesinde;