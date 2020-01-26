TFF ve Trabzonspor’a maç iptali tepkisi

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, kendi sahasında oynayacakları Trabzonspor karşılaşmanın ertelenmesine tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle Süper Lig’in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan Yeni Malatyaspor – Trabzonspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Habertürk’e yaptığı açıklamada erteleme kararının tek taraflı olduğunu söyleyip yetkilileri eleştirdi.

Gevrek, “TFF’den bizi aradılar ve Trabzonspor’un gelmek istemediğini ilettiler. Bizden de 'erteleme talebinden bulunmamızı' rica ettiler. Biz ise maçın oynanmasını istedik. Buna rağmen tek taraflı olarak erteleme kararı çıktı. Trabzonspor gelmek istemiyor diye maç mı ertelenir? Bana göre yanlış yaptılar. Bu hiçbir hakka, hukuka, adalete sığmaz. Madem deprem var, o halde bütün lig maçlarını erteleselerdi” diye konuştu.

Yeni Malatya Stadyumu’nda saat 20.00’de yapılması gereken müsabakanın oynanacağı tarih daha sonra ilan edilecek.