TFF kulüpler için harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, tartışma konusu olan harcama limitleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, harcama limitleriyle ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Kulüp Lisans Kurulu, 28.12.2019 tarih ve 13 No'lu toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK.XII/G bölümü uyarınca Süper Lig kulüplerinin Takım Harcama Limitlerinin artırım koşulları değerlendirilmiş ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitleri, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:

Kulüp Adı - Harcama Limiti

1.GALATASARAY A.Ş.

451.659.184-TL

2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

179.821.014-TL

3.BEŞİKTAŞ A.Ş.

275.335.170-TL

4.TRABZONSPOR A.Ş.

126.552.658-TL

5.BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR

97.575.509-TL

6.FENERBAHÇE A.Ş.

224.731.066-TL

7.ANTALYASPOR A.Ş.

59.355.091-TL

8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

83.192.355-TL

9.AYTEMİZ ALANYASPOR

100.032.618-TL

10.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

69.092.764-TL

11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

121.001.299-TL

12.DEMİR GRUP SİVASSPOR

82.439.445-TL

13.MKE ANKARAGÜCÜ

83.167.107-TL

14.KASIMPAŞA A.Ş.

90.647.027-TL

15.GÖZTEPE A.Ş.

88.726.737-TL

16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

96.545.656-TL

17.GENÇLERBİRLİĞİ

84.125.951-TL

18.YUKATEL DENİZLİSPOR

78.184.551-TL