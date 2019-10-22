Serkan Kırıntılı futbol tarihine geçti

Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, maçın 20. saniyesinde kırmızı kart görerek Türkiye futbol tarihinin en hızlı kırmızı kart gören oyuncu oldu.

Konyaspor'un sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği mücadelenin başlamasının hemen ardından Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı kendisine doğru gelen topu ceza sahası dışında elle kontrol etti ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kırıntılı'nın henüz 20'nci saniyesinde topu elle tutması sonucu gördüğü kırmızı kart, Türkiye futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartı olurken, dünya futbol tarihinin de en hızlı kırmızı kartları arasına girdi.

FUTBOL TARİHİNİN EN HIZLI KIRMIZI KARTLARI

Futbolarena'da yer alan habere göre, dünya futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartları listesi şöyle:

Cross Park Celtic - Taunton East Reach / Lee Todd – 2’nci saniye (2000 - Hakeme küfür)

Bologna – Parama / Giuseppe Lorenzo – 10’uncu saniye (1990 - Rakibe tokat)

Sheffield Wednesday – Wolverhampton / Kevin Pressman – 13’üncü saniye (2000 - Ceza alanı dışında elle oynama)

Crewe Alexandra - Darlinghton / Mark Smith – 19’uncu saniye (1994 - Ceza alanı dışında elle oynama)

Konyaspor – Yeni Malatyaspor / Serkan Kırıntılı – 20’nci saniye (2019 - Ceza alanı dışında elle oynama)