Obi Mikel: 'Evine gidersen dönemezsin' dediler, pekala, evime gidiyorum dedim

TFF'nin ligleri seyircisiz oynatma kararına tepki gösteren ve o hafta oynanan maça çıkmayan Obi Mikel, daha sonra kulüple olan sözleşmesini feshetmişti. Mikel, yaşananlara ilişkin açıklamasında, 'Onlara eve gitmek istediğimi söyledim, Onlar bana, 'Eğer evine gidersen buraya dönemezsin" dediler, ben de 'Pekala, evime gidiyorum' dedim' açıklamasında bulundu.

Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden John Obi Mikel, bordo mavili ekipten ayrılık nedenine ilişkin açıklamada bulundu.

'PAYLAŞIMIMI SİLMEMİ İSTEDİLER'

The Athletic'e konuşan Nijeryalı futbolcu, sosyal medyadan liglerin ertelenmemesi kararın yönelik tepki açıklamasının kulüp yönetimini rahatsız ettiğini aktarırken, "Paylaşımımdan rahatsızlardı. Başkan ile ofisinde yüz yüze konuşmak istediğimi söyledim. Bana, paylaştığım gönderiyi silmem gerektiğini ifade ettiler. Bunu reddettim, bu benim görüşüm, hislerim. Özgür bir dünyada yaşıyoruz ve düşüncelerimi ifade etmekte özgürüm" dedi.

'EVİNE DÖNERSEN, BURAYA GERİ GELEMEZSİN' DEDİLER'

UEFA'nın erteleme kararı verdiği bir ortamda Türkiye'de liglerin oynanmasını doğru bulmadığını söyleyen Mikel, "UEFA, bütün ligleri erteledi. Türkiye'de neden oynanmaya devam ediyor? Bu doğru değil, bu benim fikrimdi ama Trabzonspor işin bu tarafını umursamıyordu. Onlara eve gitmek istediğimi söyledim, Onlar bana, 'Eğer evine gidersen buraya dönemezsin" dediler, ben de 'Pekala, evime gidiyorum' dedim" ifadesini kullandı.