Nihat Özdemir'den Ali Koç'a 'Berat Albayrak' çıkışı: Bu gidişat iyi değil

Fenerbahçe'nin son iki karşılaşmasında "Damat istifa" sloganları atılması sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'den açıklama geldi.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Özdemir'in yakın çevresine yaptığını belirttiği açıklamayı şöyle aktardı:

“Bakın bu gidiş hiç iyi değil. Statlarda taraftarı politik tezahürata hazırlayacak konuşmalar yapılıyor. İşte cumartesi günü Fenerbahçe Divan Kurulu’nda yaşanan olay... Saat 11.00 de toplanan divan kurulunda başkan Ali Koç tam 1.5 saat konuşuyor. İşte meselenin ince noktası da bu konuşmadır...”

“Arkadaş, başkan Ali Koç 1.5 saatlik konuşmasının neredeyse 1 saatini kimlere ayırıyor biliyor musunuz?” -Kimlere? -TFF Başkanı olarak ben Nihat Özdemir’e... Sonra Trabzonspor’a... Sonra... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a... Sonra Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a... Bir divan konuşması böyle olunca sonuç da böyle oluyor işte... Taraftar resmen maç öncesi kuruluyor.

Daha açığını söyleyeyim; taraftar divan kurulundaki konuşmayla hazırlandığı ve dolduğu için, Alanyaspor maçında penaltı kararı olsa da olmasa da hatta Fenerbahçe maçı kazansa da o taraftar bu yönlendirmeyle yine böyle bağıracaktı. İşte kötü ve tehlikeli olan budur. Türk futbolu adına beni rahatsız eden, üzen, sıkan şey budur.."