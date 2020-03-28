Nihat Özdemir hakkında birden çok kişiyi yaralamaktan suç duyurusu

Çeşitli futbol kulüplerinde ortaya çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kayseri'de avukatlık yapan Seyit Halil Yüzgeç, salgının ortaya çıkmasından sonraki ilk hafta ligleri ertelemeyerek seyircisiz oynattığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir hakkında birden çok insanı taksirle yaralamaya sebebiyet verme iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Yüzgeç, "Futbol Federasyonu yaşanan süreçte liglerin seyircisiz oynanması kararından sonra Fatih Terim'in açıklamalarıyla özellikle uyarılmış olmasına rağmen ligleri ertelemeyerek birçok futbolcumuzu, spor camiasındaki birçok insanı ve orada çalışan top toplayıcısı çocuklardan diğer insanlara kadar Fatih Terim'in de birebir ‘Benim çocuklarım' dediği sporcu ve ailelerini tehlikeye atmıştır. Çok ciddi sıkıntıya sokmuş ve çok sayıda hasta ve hastalıklar boğuşmasına sebebiyet vermiştir" dedi.