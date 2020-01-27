Michael Jordan ve Shaquille O'Neal'dan 'Kobe Bryant' açıklaması

Kobe Bryant'ın helikopter kazasındaki ölümünün ardından Michael Jordan ve eski takım arkadaşı Shaquille O'Neal'den açıklama geldi.

Kobe Bryant'ın helikopter kazasındaki ölümünün ardından NBA'in efsane isimlerinden Michael Jordan'dan açıklama geldi.

"Kelimeler ne hissettiğimi tarif edemiyor. Kobe'yi çok sevdim. O benim küçük kardeşim gibiydi. Onunla sık sık konuşurduk. Onunla yaptığım konuşmaları özleyeceğim. Harika bir rakipti. Kobe ailesine derinden bağlıydı. Kızının basketbol sevgisiyle de gurur duyuyordu" diyen Jordan, "Bunları yazarken allak bullak oluyorum. Kobe ve kızının bu sabah helikopter kazasında öldüğü bu yıkıcı haber yüzünden ağlıyorum. Onu, ailesini, sahada, saha dışında çok sevdim. Evsizlere hizmet etme konusunda çok tutkuluydu. Kadın basketbolunun savunucusydu. Kızının takımına koçluk yapmak onu çok mutlu etmişti" ifadesini kullandı.

Shaquille O'Neal ise, Los Angeles Lakers'ta birlikte şampiyonluk yaşadığı Kobe Bryant'ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Arkadaşımı, kardeşimi, şampiyonluklar kazandığım partnerimi, kankamı kaybetmenin trajik ve hüzünlü anı anlatacak kelime yok. Seni seviyorum kardeşim ve çok özleneceksin. Bryant ailesine ve helikopterde yaşamını yitiren diğerlerinin ailesine başsağlığı diliyorum. Çok kötüyüm şu an" dedi.