Melih Gökçek'in Osmanlıspor'u stattan kovuldu

Melih Gökçek'in onursal başkan olduğu Osmanlıspor'un kullanımında olan stadın tahsisi kaldırıldı. Karar zabıta ekipleri eşliğinde kulübe iletildi.

Melih Gökçek'in görevde olduğu dönemde oğlu Osman Gökçek'in kurduğu Osmanlıspor, kulübe 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilen stattan da oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada, Osmanlıspor'la imzalanan sözleşme iptal edildi.

AKP'li Mustafa Tuna dönemindeki oylamada tüm partiler, "iptal" yönünde oy kullanmıştı. Başkanlık yazısında iptal gerekçesi olarak, "2 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Sayıştay kararı ile 2017 yılında Sayıştay denetçilerinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yaptıkları denetim sonrasında hazırladığı rapordaki 'Spor tesislerinin spor kulübü derneklerine ihale edilmeden ortak proje gerçekleştirilmek üzere devredilemeyeceği, Kamu İhale Kurumu (KİK) hükümlerine göre ihale edilmesi..." ifadeleri yer aldı.

Osmanlıspor'un Osmanlı Stadı'nı kullanımını önlemek için bu sabah tesislere polis ve zabıta ekipleri gönderildi.

Karar kulübe elden iletilirken, tutanak tutuldu.