Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda koronavirüs tespiti: Karantina uygulanmamıştı

Londra'dan dönen Boks Milli Takımı kafilesinde yer alan bir sporcu ile bir antrenörün koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Türkiye Boks Milli Takımı kafilesi, İngiltere'nin başkenti Londra'dan geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelmişti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, yurda dönüşte yaptığı açıklamada, "Tedbirli hiçbir şey görmedik. Turnuvalar aynı durumdaydı. Otel, salon, yemekhane' Virüsle ilgili bir tedbir görmedik. Ama biz, sporcularımızla birlikte olabildiğince Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tavsiyelere uymaya çalıştık. Kendimizi korumaya çalıştık. Gerek ellerimizi yıkayarak, gerekse eldivenle, maskeyle, kendi takımımızı bu şekilde korumaya çalıştık" demişti.

KARANTİNA UYGULANMAMIŞTI

Karantinaya alınmadıklarını belirten Eyüp Gözgeç, "Karantinaya falan alınmadık. Form var, formu dolduruyorsunuz çıkıyorsunuz. Herhangi bir şikayet var mı, öksürük var mı, ateş var mı diye soruluyor. Takımımızla sabah akşam beraberdik, hiçbirimizde öyle bir şey olmadı. Biz kendimizi iyi koruduk ve buraya geldik. Buradan ilgililere ve yetkililere teşekkür ediyorum. Saat 3'e kadar uçakla ilgili ilgilendiler. Başkonsolosa, genel müdüre, Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum" demiş, 14 gün kuralına uyacaklarını söylemişti.