Kulüplerin 7 milyar TL'lik borcu yapılandırıldı

Bankalar eliyle kulüplerin yönetimine müdahaleyi de kolaylaştıran yapılandırma süreci büyük oranda sonuçlandı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, futbol kulüplerinin 7 milyar liralık borcunun yapılandırıldığını açıkladı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, futbol kulüplerinin 7 milyar TL'lik borcunun yeniden yapılandırıldığını söyledi.

Yapılandırma gündemi AKP'nin bankalar eliyle futbol kulüpleri yönetimine el atacağı iddiasına neden olmuş, bankaların müdahalesiyle kulüplerin küçültüleceği tartışmaları yaşanmıştı.

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ERDOĞAN VE ALBAYRAK DA DESTEKLEMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) futbol kulüplerinin borçlarını üstlenmek üzere geliştirdiği ortak proje, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın da desteğini almıştı.

'CAN YAKACAK KARARLAR ALACAĞIZ'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Herkesin ayağını yorganına göre uzatmasını istiyoruz. Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Transfer yasağı, puan silme ve küme düşürme cezalarını uygulayacağız" dedi.