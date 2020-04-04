Koronavirüs daha kimleri vuracak?

Son dönemde liglerin belirsiz bir tarihe ötelenmesiyle birlikte merak edilen konular arasında liglerin yayınlanmasından sorumlu uluslararası yayıncı şirketler, bahis şirketleri, devlet destekli bahis şirketleri de var. Son dönemde yazılanlar arasında ve özellikle de liglerin askıya alınmasından sonra ortaya çıkacak tartışmalardan birisinin de bu olması beklenebilir.

Avrupa’nın önemli liglerinden Fransa Lig 1, ortak yayıncılarından olan Canal Plus maçlar oynanmayacağı için kulüplere yapacağı ödemeleri bu süre zarfında geri çekeceğini bildirmiş durumda. Nisan ayı içerisinde kulüplere normal şartlarda 110 milyon Euro’ya varan bir ödeme yapacağı bilinen yayıncı kuruluş, bu yaptığı hamle ile kulüpleri de maddi bir çıkmazın içerisine atmış oluyor. Yayıncı kuruluş Canal Plus, Fransa Lig Birliği’ne gönderdiği mektupta, “Maçlar ertelendiği için ödemeleri askıya aldık. Hükümet maçları oynatmaya karar verdiğinde ödeme planı için tekrar masaya otururuz. Yayın sözleşmesinde karşılaşmalar oynanmadığında ödeme yapılacağına dair bir madde yok” diyerek süreçten bir süreliğine çekildiğini vurgulamış oldu. Bu durum yalnızca Fransa’yı bağlayan bir konu olmaktan uzak. Endüstriyel sporun tüm unsurları birbirine bağımlı durumda.

Öte yandan Türkiye’de ligler henüz seyircisiz oynanırken maçların gösteriminin ücretsiz yapılması için Bakanlık ve TFF’nin seferber olduğu fakat BeIN Sport’u ikna edemediği bilinenler arasında. Bunun tüm detayı ortaya çıkmasa da salgının ülke çapında ilerlemesi ve liglerin tümden askıya alınması ile konu gündem dışı kalmıştı. Ancak ortaya çıkan bazı detaylarda yayıncı kuruluğun sadece uzun süreli üyeliği bulunanlara böyle bir jest yaptığı, bazı müşterilerin ise şifrelerinin kaldırılmadığı söylenmişti. Bunun yanı sıra yayıncı kuruluş BeIN Sports’un maçların ertelenmesinin ardından üyelerine üyelik dondurma ya da iade seçeneklerini sunacağı paketler hazırlama aşamasında olduğu da aktarılanlar arasında yer alıyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle, ertelenen ya da askıya alınan karşılaşmalar neticesinde kulüplerin olduğu kadar yayıncı kuruluşların da belini bükmüş gibi görünüyor. Bu anlamda yayıncı kuruluşların en büyük güvencelerinin reklam ve sponsorluklar olduğu, bunun arkasında ise seyircilerin yer aldığı biliniyor. Bu bağlamda endüstriyel futbolun bu zinciri içerisinde ortaya çıkan bir kopmanın tüm bileşenlerini büyük bir ekonomik uçurum olarak adlandırılmasa dahi ciddi bir gerilemeye sürüklemesi öngörülüyor.

PEKİ YA BAHİS ŞİRKETLERİ?

Bu anlamda sadece yayıncı kuruluşlar değil bundan zararlı çıkacak bir yapı da bahis sektörü. Özel sektörün her ne kadar eli milli piyangodan masa tenisine kadar uzansa da sportif faaliyetlerin azalması sektörün de işini zorlaştıracak ve kârlarını aşağıya çekecek. Özellikle bu konuda yasadışı bahisten ziyade devlet destekli bahisin işlerini nasıl sürdüreceği kafalarda soru işaretleri yaratacak. Devletin, Spor Bakanlığı’nın bu konuda ne tür kararlar alacağı konusunda henüz ortaya çıkan bir şey yok. Ancak görüntü itibariyle devletin bu konularda da bir şeyler yapması gerekecek. Bunun bir kaynak aktarma mı yoksa başka bir kaynak bulma ile mi çözüleceği kuşkulu. Bunun yanı sıra, maç bültenlerinde ciddi bir maç eksiği olmakla beraber, salgından görece az etkilendiği söylenen ülkeler üzerinden bahis oynanmaya devam ediyor. Bu dar tablo arasında Nikaragua Primera, Belarus Premier Lig, Tayvan Süper Basketbol Ligi ve Rusya masa tenisi karşılaşmaları bulunuyor. Görünen o ki, koronavirüs pandemisi endüstriyel futbolun tüm unsurlarını silkelemeye devam edecek. Bu evrede futbolu bir ticarete indirgeyen tüm unsurların fazlasıyla zarar göreceği ise aşikâr.