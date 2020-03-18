Kayserispor Başkanı Gözbaşı: TFF’nin kararı insan haklarına aykırı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun koronavirüs salgını sebebiyle müsabakaların seyircisiz oynama kararına, 'Futbolcular maça çıkmak istemezse nasıl ikna edeyim? Zaten bu durum insan haklarına aykırı, temas var, her şey var' diyerek tepki gösterdi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig’in seyircisiz olarak devam etme kararını Habertürk TV’ye değerlendirdi.

Gözbaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglerin ertelenmesi gerektiğini belirtti.

Gözbaşı, "Herkes kendi kararını verebilmeli. Kimse başkasının yaşam hakkı için karar veremez" diyen Gözbaşı, "Futbolcular maça çıkmak istemezse nasıl ikna edeyim? Zaten bu durum insan haklarına aykırı, temas var, her şey var. Bu sağlık konusu, can konusu" dedi.

"Futbolcular maça maskeyle mi çıksın?" diye soran Gözbaşı, "Böyle bir şey olabilir mi? Kulüpler Birliği'nin WhatsApp grubu var, orada herkes fikrini söylüyor. Kulüpler Birliği Başkanı da Cumhurbaşkanımızın kararını bekliyor" diyerek tepki gösterdi.

DIEGO ANGELO: BİZ EĞLENCENİZİ TATMİN ETMEK İÇİN ROBOTLAR DEĞİLİZ

Kayserispor'un futbolcuları Diego Angelo ile Bernard Mensah da sosyal medya hesaplarından liglerin devam edecek olmasına tepki gösterdi.

Diego Angelo yaptığı paylaşımda, “Hükumet, nüfusa evde kalmasını söyledi. Biz futbolcular neyiz? Nüfusun bir parçası değiliz mi? Biz de insanız, şimdilik futbol oynamak istemiyoruz. Yaşam ve sağlık her şeyden daha önemlidir. Lütfen ailemizin de olduğunu unutmayın! Biz eğlencenizi tatmin etmek için robotlar değiliz. Bizler de insanlarız. Lütfen ligi durdurun” dedi.