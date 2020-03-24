Karar kesinleşti: 2020 Olimpiyatları ertelendi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Tokyo'da Temmuz ayında başlaması planlanan Olimpiyatlar'ın bir yıl ertelenmesine karar verildiğini açıkladı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bu yıl Tokyo'da Temmuz ayında yapılması planlanan 2020 Olimpiyatları'nın bir yıl süreyle ertelendiğini açıkladı.

Başbakan Şinzo Abe erteleme kararının koronavirüs pandemisi nedeniyle kaçınılmaz olduğunu ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'yle yapılan görüşmeler sonucu alındığını duyurdu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Dick Pound, daha önce yaptığı açıklamada olimpiyatların erteleneceğini ancak ertelemeyle ilgili ayrıntılara henüz karar verilmediğini söylemiş ve yakında resmi bir açıklama yapılacağını belirtmişti.

