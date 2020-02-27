Kadıköylü Galatasaraylılardan Belediye'ye ilanlı tweet tepkisi

Kadıköy Belediyesi'nin derbi günü attığı 'tweet'e Galatasaraylılardan ilanlı tepki geldi. 'Sergilenen yönetim katlanılamaz hale gelmiştir' denilen ilanda Belediye'nin Fenerbahçe konusunda taraf tuttuğu belirtilerek attığı tweeti silmesi yönünde çağrı yapıldı.

Kadıköy Belediyesi'nin Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbi maçından önce resmi Twitter hesabından paylaştığı iletiye, Kadıköy'de yaşayan Galatasaraylılar tarafından oluşturulan 'Kadıköy Sivil Galatasaray İnisiyatifi'nden tepki geldi.

Cumhuriyet gazetesine tam sayfa ilan veren Kadıköy Sivil Galatasaray İnisiyatifi, Kadıköy Belediyesi'nin, Fenerbahçe'nin resmi organı gibi tavır sergilediğini belirterek, seçmenlerinin en temel haklarını pervasızca umursamamaya devam ettiği savunuldu.

İlanda, Kadıköy Belediyesi'nin bir süreden bu yana sergilediği tavrın artık katlanılamaz hale geldiği belirtildi. Kadıköy Belediyesine kamuoyuna açıklama yapma ve tweeti silme çağrısı yapıldı.

Kadıköy Sivil Galatasaray İnisiyatifi'nin Cumhuriyet gazetesine verdiği tam sayfa ilan şöyle:

''Kadıköy Belediyesi'nin 23.02.2020 tarihli saat 09.38'de @kadikoybelediye resmi Twitter hesabından yaptığı Fenerbahçe Spor Kulübü logolu #FenerinMaçıVar hashtag'li paylaşımı silmediği ve bununla ilgili kamuoyunu tatmin edici bir açıklama getirmediği taktirde; bu hususun farklı takımlara gönül vermiş Kadıköy sakinlerine yönelik açık ve net bir saygısızlık anlamına geleceğini belirtiriz. Ayrıca bu hususun, söz konusu tarafgir ve yanlı tutumu benimsemeyen ilçe sakinlerinin bundan sonraki ilk demokratik haklarının kullanımında belirleyici rol oynayacağını da kamuoyuna tüm açıklığıyla ve saygımızla bildirmek isteriz."

#KadıköylüyüzGalatasaraylıyız hastagi ile sosyal medyada belediyeye tepki geldi.