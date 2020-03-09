İtalya'da Serie A dahil tüm spor etkinlikleri askıya alınıyor

İtalya Milli Olimpiyat Komitesi Serie A da dahil olmak üzere tüm spor etkinliklerinin askıya alınacağını açıkladı. Hükümetin bu konuda bir kararname çıkarması bekleniyor.

İtalya Milli Olimpiyat Komitesi ülkede Serie A da dahil olmak üzere tüm spor etkinliklerinin 3 Nisan'a dek askıya alınacağını açıkladı. Ancak bu karara Serie A'daki kulüplerin ya da milli takımın uluslararası müsabakalarının dahil olmayacağı belirtildi.

İtalya'da yeni koronavirüs yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 450'yi geçti.

İtalya Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasının ardından hükümetin tüm düzeylerdeki spor etkinliklerinin askıya alınmasına dair bir kararname çıkarması bekleniyor.

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte hükümetin bu konuda bir kararname çıkaracağını bugün spor federasyonlarıyla yaptığı toplantının ardından açıkladı.

Serie A’da son olarak Juventus ile Inter’i Torino’da bir araya getiren karşılaşma seyircisiz oynanmıştı.

