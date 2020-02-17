Irkçılığa tepki: Maçı bırakıp gitti

Porto'nun Malili futbolcusu Moussa Marega, deplasmanda oynadıkları Vitoria Giumaraes maçında rakip taraftarların kendisine yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle sahadan çıkıp soyunma odasına gitti.

Portekiz 1'inci Futbol Ligi'nin 21'inci haftasında oynanan Vitoria Giumaraes-Portomaçında tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki gösteren Porto'nun Malili futbolcusu Moussa Marega, sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.

Karşılaşmada 1-1'lik eşitliği bozan ve 60'ıncı dakikada takımına galibiyeti getiren golü atan Marega, rakip taraftarların kendisine yönelik ırkçı tezahüratlarına sadece 11 dakika tahammül edebildi.

Moussa Marega, maçın 71'inci dakikasında ırkçı tezahüratlara tepki göstererek soyunma odasının yolunu tuttu.

Porto, karşılaşmayı Marega'nın golüyle 2-1 kazanarak deplasmandan 3 puanla döndü.