İrem Yaman'dan olimpiyat tepkisi

Aynı sıklette rakibi olan Hatice Kübra İlgün ile olimpiyatlara katılım için mücadele eden İrem Yaman, kendi kategorisinde Ocak ayı sıralamasında dünyada üçüncü sırada yer almasına ve olimpiyatlara katılmaya hak kazanmasına rağmen kendisinin yerine diğer sporcunun olimpiyatlara gönderilme kararını "bana yaşatılan bu haksızlığa sessiz kalmayacağım' diyerek duyurdu.

Tekvandoda Dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanan ve son iki yılın olimpiyat şampiyonu olan sporcuyu mağlup eden İrem Yaman, sıralamada üst sırada yer almasına rağmen başka bir sporcunun kendisi yerine olimpiyatlara gönderilme kararına tepki gösterdi.

"4 yıl boyunca olimpiyatlara katılım için puan toplayarak Ocak ayı Dünya sporcu sıralamasında 3. olarak olimpiyata katılmaya hak kazandım. Ancak aynı siklette 5. olan başka bir sporcuyu benim yerime olimpiyatta yarıştırma kararı alındı" diyen Yaman, "Adaletin şaşmayacağını bu mücadelenin sadece benim değil Türk milletinin mücadelesi olduğunu düşünüyorum. İlk kadın olimpiyat şampiyonluğunu ülkeme kazandırmaya bu kadar yakınken bana yaşatılan bu haksızlığa sessiz kalmayacağım. Benim uğradığım bu haksızlığa başka kadın sporcuların uğramaması için elimden geleni yapacağım" ifadesini kullandı.

Yaman'ın yerine Hatice Kübra İlgün'ün olimpiyatlara katılacağı açıklandı.