Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesine karar verdik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni koronavirüs salgını nedeniyle futbol, voleybol ve basketbolda liglerin süresiz olarak ertelenmesine karar verdiklerini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol ve voleybol federasyonlarının başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu, yeni koronavirüs salgını nedeniyle futbol, voleybol ve basketbolda liglerin süresiz olarak ertelenmesine karar verdiklerini duyurdu.

Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Koronavirüs salgınıyla mücadelemiz devam ediyor. Türkiye olarak salgın ortaya çıktığı andan itibaren hızlı ve etkin önlemlerle bu işin üstüne giden birkaç ülkeden biriyiz. Federasyon başkanlarıyla detaylı bir değerlendirme imkanı bulduk. Bizim amacımız Türk gençlerinin yarınlarını planlamak.

- Türkiye olarak liglerin seyircisiz oynatılma kararını en erken alan ülkelerden biri olduk. Tedbiren aldığımız bu karar, koronavirüsün yayılım durumu çerçevesinde ilgili kurumlarımızla diyalog çerçevesinde alındı.

- Dün Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan toplantı ve bugün federasyonlarımızın başkanlarıyla yaptığımız görüşme sonrasında liglerin ertelenmesine karar verdik.