'Galatasaray-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak' iddiası

Türkiye gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal, Süper Lig’de Pazar akşamı oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynanacağı ileri sürüldü.
Çarşamba, 11 Mart 2020 07:27

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin spor yazarından dikkat çeken bir iddia geldi.

TGRT'de konuşan Ömer Faruk Ünal, Süper Lig’de Pazar akşamı oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynanacağı ileri sürüldü.

Ünal, "TFF büyük ihtimalle yarın bir açıklama yapacak. Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynatılması söz konusu" dedi.

Spor Bakanı, etkinliklere ilişkin bugün bir açıklama yapacağını dile getirmişti.