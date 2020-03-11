'Galatasaray-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak' iddiası

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin spor yazarından dikkat çeken bir iddia geldi.
TGRT'de konuşan Ömer Faruk Ünal, Süper Lig’de Pazar akşamı oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynanacağı ileri sürüldü.
Ünal, "TFF büyük ihtimalle yarın bir açıklama yapacak. Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynatılması söz konusu" dedi.
Spor Bakanı, etkinliklere ilişkin bugün bir açıklama yapacağını dile getirmişti.
Ömer Faruk Ünal: 'TFF büyük ihtimalle yarın bir açıklama yapacak. Galatasaray x Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynatılması sözkonusu.' (TGRT)
— Tribun Dergi (@tribundergi) March 10, 2020