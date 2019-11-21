Futbolculara 'Türkiye'ye gitmeyin' uyarısı: Bu 7 takıma gitmeden iyi düşünün...

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, maaş ödeme konusunda sıkıntılar olduğunu belirterek oyunculara 'Türkiye'ye gitmeme' uyarısında bulundu.

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), maaş ödeme konusunda sıkıntılar olduğunu belirterek oyunculara "Türkiye'ye gitmeme" yönünde uyarıda bulundu.

FIFPro'nun resmi sitesinden yaptığı açıklamada, son dönemde birçok kulübün oyuncuların alacaklarını ödemediği ve bunun sonucunda da birçok davanın açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyunculardan özellikle Kardemir Karabükspor, Bursaspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Eskişehirspor, Elazığspor ve Kayserispor'a gitmeden önce dikkatli olmalarını rica ediyoruz" denildi.

Türkiye'deki birçok oyuncunun, ilk ay maaşlarının bile ödenmediğini ve kendilerinden destek beklendiği yönünde mesajlar aldıklarını belirten Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, oyuncuların Türkiye'de sözleşme imzalarken kesinlikle ciddi bir destek alması gerektiğini belirtti.