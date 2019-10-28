Futbolculara saldıran antrenöre 3 yıl sonra ceza

Kayseri’de antrenörlüğünü yaptığı amatör futbol takımının oyuncularına 2016-2017 sezonundaki bir maçta tokat atıp küfrettiği görüntüler ortaya çıkan Halit Kurt’a disiplin kurulunca verilen ceza belli oldu.

Kayseri İl Futbol Disiplin Kurulu, üç yıl önce bir maç sırasında soyunma odasında oyunculara tokat atan Kayseri Meysuspor amatör futbol takımı antrenörü Halit Kurt’a 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç men cezası verdi.

1 Ekim 2016'da oynanan Kayseri İdmanyurdu-Kayseri Meysuspor karşılaşmasında Kurt’un soyunma odasında takım oyuncularına tokat attığı ve küfrettiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nca Kurt hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı. Savunması istenen Kurt, olayın gerçekleştiği tarihte henüz bir kulüple sözleşme imzalamadığını dolayısıyla söz konusu müsabakada resmi görevli olmadığını söyledi. Kurt takım oyuncularına tokat atmasını “motivasyon, takımın kendine gelmesi ve performansın artması amacıyla” gerçekleştirdiğini savundu.

