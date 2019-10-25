Futbolculara dayak atan antrenöre soruşturma

TFF Hukuk Müşavirliği, Kayseri'de genç futbolcuları soyunma odasında döverek hakaret eden antrenör Halit Kurt'la ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolculara şiddet uygulamış ve hakaretler savurmuştu.

Büyük tepki çeken görüntülerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu soruşturma başlattı.

Sözcü'de yer alan habere göre, TFF Hukuk Müşavirliği’nin başlattığı soruşturma için detaylı bir rapor hazırlanacak. Bu raporda, öncelikle olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiğine bakılacak. Ardından herhangi bir şikayet olup olmadığı araştırılacak. Antrenörün lisansının tescilli olup olmadığı incelenecek. Daha sonra maçın ‘amatör küme maçı mı, özel maç mı’ olduğuna bakılacak. Maç amatör küme maçı ise Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na; özel maç ise İl Disiplin Kurulu’na sevk edilecek.