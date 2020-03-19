Futbolcular maça çıkmak istemiyor

Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç, koronavirüs salgını nedeniyle oyuncuların psikolojisinin oldukça olumsuz etkilendiğini ve takımdaki futbolcuların Sivasspor maçına çıkmak istemediklerini söyledi.

Süper Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor’un konuğu olacak Denizlispor’da koronavirüs krizi çıktı. Takımdaki futbolcuların salgın hastalık nedeniyle liglerin ertelenmesini istediği ve Sivas deplasmanına gitmek istemedikleri belirtildi.

Burak Özsaraç, oyuncuların koronavirüs nedeniyle psikolojik yönden oldukça olumsuz etkilendiğini belirterek, “Oyuncular kendilerinin ve ailelerinin sağlığı için çok ciddi endişe içerisindeler. Bu ortamda ne antrenman yapmak istiyorlar ne de müsabakaya çıkmak istiyorlar. Şikayetlerini bana bildiriyorlar. Biz de onları ikna etmekte çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Futbolcular önce sağlık diyorlar. Biz de onlara söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Oyuncularımız, Sivas deplasmanına gitmek ve maça çıkmak istemiyor. Futbolcularımız liglerin ertelenmesini talep ediyor” dedi.