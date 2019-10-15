Fransa, asker selamı nedeniyle UEFA'dan Türkiye'ye yaptırım talep etti

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, UEFA'dan Türkiye'ye yaptırım uygulamasını talep etti. Talebin gerekçesi ise Türkiye'nin golü sonrası futbolcuların asker selamı vermesi oldu.
Salı, 15 Ekim 2019 08:12

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve gruptaki liderliğini sürdürdü.

Maçta Türkiye'nin skoru 1-1'e getirdiği gol sonrası futbolcuların asker selamı vermesine ilişkin açıklamada bulunan Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istedi.

Euronews'te yer alan habere göre, söz konusu hareketin "sporun ruhuna aykırı" olduğunu belirten Fransız bakan, "UEFA'dan bu konuda yaptırım uygulanmasını talep ediyorum" dedi.