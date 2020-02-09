Erdoğan'ın danışmanı Uçum: Kim bu operasyonu yapıyorsa haddini bilsin, Fenerbahçe sahipsiz değildir

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Hakemlik bu kadar mı Fenerbahçe aleyhine olur, bütün kurallar Fenerbahçe aleyhine olunca uygulanır da pozisyon Fenerbahçe lehine olunca uygulanmaz mı? Kim bu operasyonu yapıyorsa haddini bilsin, Fenerbahçe sahipsiz değildir' dedi.
soL - Haber Merkezi
Pazar, 09 Şubat 2020 00:29

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Fenerbahçe Alanyaspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini dile getiren Uçum, "İlk sözüm gönlüme; Trabzon ve Alanya maçlarında 5’er puan kaybedersek kusur bizdedir. Ancak hakemlik bu kadar mı Fenerbahçe aleyhine olur, bütün kurallar Fenerbahçe aleyhine olunca uygulanır da pozisyon Fenerbahçe lehine olunca uygulanmaz mı? Kim bu operasyonu yapıyorsa haddini bilsin, Fenerbahçe sahipsiz değildir" ifadelerini kullandı.

Bugün oynanan maçta Alanyaspor'la Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Maçın sonunda Fenerbahçeli taraftarlar Berat Albayrak'a yönelik "Damat İstifa" sloganları attı.