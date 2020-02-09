Erdoğan'ın danışmanı Uçum: Kim bu operasyonu yapıyorsa haddini bilsin, Fenerbahçe sahipsiz değildir

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Hakemlik bu kadar mı Fenerbahçe aleyhine olur, bütün kurallar Fenerbahçe aleyhine olunca uygulanır da pozisyon Fenerbahçe lehine olunca uygulanmaz mı? Kim bu operasyonu yapıyorsa haddini bilsin, Fenerbahçe sahipsiz değildir' dedi.

soL - Haber Merkezi