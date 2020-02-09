Erdoğan'ın danışmanı Uçum: Kim bu operasyonu yapıyorsa haddini bilsin, Fenerbahçe sahipsiz değildir

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Fenerbahçe Alanyaspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini dile getiren Uçum, "İlk sözüm gönlüme; Trabzon ve Alanya maçlarında 5’er puan kaybedersek kusur bizdedir. Ancak hakemlik bu kadar mı Fenerbahçe aleyhine olur, bütün kurallar Fenerbahçe aleyhine olunca uygulanır da pozisyon Fenerbahçe lehine olunca uygulanmaz mı? Kim bu operasyonu yapıyorsa haddini bilsin, Fenerbahçe sahipsiz değildir" ifadelerini kullandı.
İlk sözüm gönlüme;Trabzon ve Alanya maçlarında 5’er puan kaybedersek kusur bizdedir. Ancak hakemlik bu kadar mı FB aleyhine olur,bütün kurallar FB aleyhine olunca uygulanır da pozisyon FB lehine olunca uygulanmaz mı?Kim bu operasyonu yapıyorsa haddini bilsin,FB sahipsiz değildir.
— Mehmet Uçum (@mehmetucum) February 8, 2020
Bugün oynanan maçta Alanyaspor'la Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.
Maçın sonunda Fenerbahçeli taraftarlar Berat Albayrak'a yönelik "Damat İstifa" sloganları attı.
Fenerbahçe taraftarı Berat Albayrak’ı işaret ederek ‘Damat istifa’ sloganları attıhttps://t.co/m3r79cwIMu pic.twitter.com/zFlPnDfzRc
— soL Haber (@solhaberportali) February 8, 2020