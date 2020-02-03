Cizrespor: Hakemlerin ırkçı tutumu nedeniyle ligden çekiliyoruz

Cizrespor, hakemlerin ırkçı tutumu nedeniyle ligden çekilme kararı aldığını açıkladı.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Cizrespor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) tepki göstererek ligden çekildiğini açıkladı.

Cizrespor’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“TFF ve MHK’nin hukuksuzluklarına karşı gücümüz yetmiyor. Kendi sahamızda ve dışarda gördüğümüz adaletsizlikten dolayı, hakemlerin ırkçı ve milliyetçilik tutumu karşısında kulüp başkanımız Maruf Sefinç’in kararıyla takımımız Cizrespor’u ligden çekiyoruz.”

SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Cizrespor, geçtiğimiz sezon ligin 22’nci haftasında çıktığı Serik Belediyespor maçının ardından saldırıya uğramıştı.

Cizrespor Külüp Başkanı Maruf Sefinç, “Futbolcu kafilemiz stada girdiği zaman Tarkan’ın hareketli parçası çalıyordu. Daha sonra değiştirip ‘Ölürüm Türkiyem’ parçasını çaldılar. Ayrıca biz 1-0 öne geçtiğimizde skor tabelası ekranını kaldırıp Türk bayrağını koymuşlardı. Maç biter bitmez. Serik Belediyespor’un Sinan Kalaycı ve Alican Tez adında 2 futbolcusu kaleci antrenörümüze yumruk attılar. İki futbolcumuz ve hocamız hastaneye kaldırıldı. Bunun açıklamasını bize yapmaları lazım. Bize neden saldırı yapılıyor. Daha önceki deplasman maçlarında da küfürler ediliyordu bize" açıklamasında bulunmuştu.