Çaykur Rizespor sahaya asker üniformasıyla çıktı

Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, teknik direktörü Ünal Karaman ve oyuncuları sahaya asker üniformasıyla çıktı.

Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşan Rizespor, sahaya asker üniformasıyla çıktı.

Daha önce yaptığı silahlı tehditlerle gündeme gelen Rizespor başkanı Hasan Kartal ile takımın teknik direktörü Ünal Karaman ve oyuncular sahaya asker kıyafetiyle çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın yedek kulübesinde, Hasan Kartal'ın ise protokol tribününde asker parkası ve kepiyle yer aldığı görüldü.

Ayrıca Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adem Amaç, Rize Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da protokol tribününde asker parkası ile kepi giymiş olarak bulundu.