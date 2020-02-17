'Bu son uyarı, adaletsizliğin olduğu yerlerde her şey olur'

Süper Lig'de liderlik mücadelesi devam ederken, bu hafta Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, 'Bu adaletsizliği yapanlar bunun hesabını ödeyemezler. Konuşuyoruz, bir şey değişmiyor ki. Bu son uyarım. Bu uyarı adalet adına yapılan bir uyarı. Taraftarımız maalesef terörize oluyor... Adaletsizliğin olduğu yerlerde her şey olur. Sebebi de bunlar olur' açıklamasında bulundu.

Süper Lig'de 22. hafta geride kalırken, Trabzonspor, Sivasspor'u 2-1 yenerek liderliğe yükseldi. Maç sonrası açıklamada bulunan Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, hakemi eleştirirken, ligde 22 haftadır kendileri lehine penaltı verilmediğini söyledi, Sörloth'un cezasının indirilmesini tepki gösterdi. "Adaletsizliğin olduğu yerlerde her şey olur. Sebebi de bunlar olur. Top dışarı çıkmadan bayrağı kaldırıyor ve bayrağı sallayarak kaldırıyor. Bu nedir? Faul gördüm ama bir şeyler oluyor, onun ne olduğunu da hepimiz biliyoruz ama dilimiz varmıyor. Bunu kendimize de yakıştıramıyoruz. Onlar da bizim hakemlerimiz. Bir şeyler oluyor, el alttan gelip utangaç bir şekilde taç veriyor" diyen Otyakmaz, "Bu adaletsizliği yapanlar bunun hesabını ödeyemezler. Konuşuyoruz, bir şey değişmiyor ki. Bu son uyarım. Bu uyarı adalet adına yapılan bir uyarı. Taraftarımız maalesef terörize oluyor. Bunu görüyorum. İnsanların sinirleri bozuluyor" ifadesini kullandı. İLGİLİ HABER Ali Şen Trabzonspor'a ve Erdoğan'a sahip çıktı İLGİLİ HABER Trabzonspor'dan Ali Koç'a yanıt