Bein Sports'tan kulüplere şartlı görüntü izni: Hakem hatalarını paylaşmak yasak

Süper Lig kulüplerinin yayıncı kuruluşa çizimli tepkisine yanıt geldi. Bein Sports, maçlardan görüntülerin sosyal medyada kullanımı için kulüplere şartlı izin verdi.

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Bein Sports, maçlardan görüntülerin sosyal medyada kullanımı için kulüplere şartlı bir izin verdi.

Kulüplerin yayıncı kuruluşa tepki amacıyla yaptığı çizimli paylaşımların ardından alınan karardaki dikkat çekici şart ise "hakem hataları" başlığı oldu.

Ajansspor'un haberine göre, Bein Sports'un kulüplere koyduğu şartlar şu şekilde:

1- Yapılan paylaşımlar, ayda 1 dakikayı geçmeyecek.

2- Verilen görüntüler hakem hatalarını içermeyecek.

3- Paylaşılacak görüntü öncelikle Bein Sports'a gönderilecek, onay gelmesi halinde paylaşım yapılabilecek.