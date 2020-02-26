Ali Koç tribünden neden atladığını ve ne söylediğini açıkladı: Hataydı...

Fenerbahçe'nin kendi sahasında Galatasaray'a mağlup olduğu maçın ardından tribünden atlayan Ali Koç, o sırada neler yaşandığını ve neler söylediğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün kongre üyelerine rozet takdim töreninde konuştu.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Koç, tören sırasında Galatasaray maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Maçtan sonra bir olay yaşandı. Bir taraftarımızın ağır laflarına ben bizzat suratıma söylemesi için yanına gittim. Engellediler. Tabii ki güvenlik vardı, taraftarımızı da sakinleştirmek için ama arbede yaşanacak bir durum yoktu. Ben neysem oyumdur, işleri yüz yüze yapmayı daha çok severim. Ama hataydı" diyen Koç, "Tabii bu müthiş bir malzeme verdi. Orada beni içeri alırlarken 'Beni itip kakmayın' dedim. Ama dikkat edin 'Beni itip' kısmı yok orada. Onu da 'satmayın' diye... Ben öyle bir imada bulunmam. Karakter olarak da insan olarak da. Ama bu insanlara malzeme verdik. Bir yere gittiğimiz yok. Bu olaylar bizi sadece kamçılar" ifadesini kullandı.