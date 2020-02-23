Ali Koç ile taraftar arasında maç sonu arbede

Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki maçın sonunda Ali Koç ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Süper Lig’in 23’üncü haftası kapsamında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu ve 21 yıllık seri sona erdi. Maç sonunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da bulunduğu protokol tribününe karşı büyük tepki gösterildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Fenerbahçe-Galatasaray maçının sonunda protokolden aşağıya atladı. Koç'un girdiği Fenerium Alt E tribününde büyük bir arbede yaşandı.

