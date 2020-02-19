Ali Koç: Devletimizle ve onu yönetenlerle gerginliğin bir parçası olmayacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında 'Ne kulübüm ne de şahsım siyasetin bir parçası olmayacak. Devletimizle ve onu yönetenlerle de gerginliğin bir parçası olmayacağız' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı’nda 1907 Tribünü’nde düzenlediği basın toplantısında Türk futbolunun gündemine ve Fenerbahçe'ye dair açıklamalarda bulundu.

Koç, "Fenerbahçe aleyhine hakem hatalarının sistematik bir durum olduğu apaçık ortada" dedi.

"Hakemler bu cesareti nereden buluyorlar? Kör göze parmak, cüretkar kararları bile bile verirken kime güveniyorlar?" diye soran Koç, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Nihat Özdemir'e kızgın ve kırgınız" dedi.

"Fenerbahçe aleyhine verilen kararlar"a dair bir klibi basın mensuplarına izleten Koç, şöyle konuştu:

- "Futbola siyasetin karıştırılmaması şeklindeki ikazlarımızı, birilerinin haksız bir şekilde Fenerbahçe’ye zarar vermek için kullanıldığını gördük. Bu ikazımızı, kulüpler arasında adil rekabet ortamını bozmaya yönelik hareketleri olduğu için yapmak zorunda kalmıştık. Bunlar açık açık ifade edildiği zaman bazı kişi ve kesimler tarafından, hayat normal… Ama Fenerbahçe Spor Kulübü bu konuya dikkat çektiği zaman Fenerbahçe sporu siyasete sokuyor. Futbola siyasetin karışmaması sadece bizim arzumuz değil. FIFA ve UEFA’nın da en temel isteklerinden biridir."

– "Burada belli ilkelere kesinlikle dikkat edilmeli. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki duruşu herkese örnek teşkil eder durumdadır. Sadece futbol değil, tüm sporlara yatırımı teşvik etmiştir. Fenerbahçe’yi ve futbolu çok sevmesine rağmen hiçbir lig maçına katılmamıştır. Bütün bürokratların bu duruşu kendilerine örnek almalarını tavsiye ederim. Ne kulübüm ne de şahsım siyasetin bir parçası olmayacak. Devletimizle ve onu yönetenlerle de gerginliğin bir parçası olmayacağız. Her ne kadar birileri bunu istese de…