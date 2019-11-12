AKP'den Başakşehir'i kurtarma operasyonu

Melih Gökçek'in onursal başkan olduğu Osmanlıspor'un kullanımında olan stadın tahsisi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılırken, benzer bir olayın Başakşehir'in başına gelmemesi için AKP'nin harekete geçtiği öğrenildi.

Melih Gökçek'in görevde olduğu dönemde oğlu Osman Gökçek'in kurduğu Osmanlıspor'a belediye bünyesindeki stat 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmişti. Bu tahsis işlemi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilirken, tebligat geçtiğimiz haftalarda kulübe iletilmişti. İLGİLİ HABER Melih Gökçek'in Osmanlıspor'u stattan kovuldu Benzer bir olayın Başakşehir'in başına gelmesini istemeyen AKP, harekete geçti. İBB Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP grubu, İBB mülkiyetindeki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nun 25 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilmesi için adım attı. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB Meclisi’nde AKP grubunun teklif ettiği devir işlemine konu olan stadyum, İBB Meclisi 1. Başkanvekili AKP’li Göksel Gümüşdağ’ın başkanlığını yaptığı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tarafından kullanılıyor.