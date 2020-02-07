Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte toplam Süper Lig'den 13 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte toplam 13 kulüp, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'na uymadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre PFDK'ye sevk edilen Süper Lig kulüpleri şunları: Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fraport-TAV Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK, Göztepe, Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor.

TFF Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan, Gaziantep FK'li Muğdat Çelik, İstanbulsporlu Muhammed Enes Durmuş ve Nazilli Belediyesporlu Fatih Gül ile futbolcu menajerleri Aras Şener, Batur Altıparmak, Cem Karğın, Cemal Taşlı, Erol Sökmen, Güney Adatepe, Haluk Canatar, Necdet Ergezen, Mehmet Ali Çalışkan, Merdan Geyik, Orhun Pouralizadeh ve Serkan Karaduman'ın da aynı gerekçeyle PFDK'ye gönderildiğini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri gerekçesiyle, Galatasaray, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve GMG Kırklarelispor kulüpleri ile Demir Grup Sivassporlu oyuncu Isaac Cofie de disipline sevk edildi.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Alanyaspor Türkiye Kupası maçlarından dolayı ayrıca disipline sevk edildi. Alanyaspor ve Galatasaray altı ve üzeri sarı kart gördükleri için Fenerbahçe ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.