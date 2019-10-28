Zazacayı sansürleyen Müge Anlı: Özür dilemem, burası BM değil...

Programına konuk olan izleyicinin Zazaca konuştuğu anları sansürleten, çeviriyi de kabul etmeyen Müge Anlı, tepki çeken hareketi nedeniyle özür dilemeyeceğini söylerken, 'Burası BM değil' dedi.

ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden bağlanan bir kadının Zazaca konuştuğu anların sansürlenmesi ve daha sonra da yayından alınması tepki çekmişti.





'BEN ÖZÜR DİLEMEM...'

Bugünkü programında eleştirilere yanıt veren Müge Anlı, "'Özür dile' diyorlar, ben özür dilemem. Neden dilemem biliyor musunuz, çünkü bir şey söylemedim. Benim Zazalara karşı bir şey söylemem bir kenara söyletmem de zaten. Keşke ben bu dili bilseydim ama bu durumun benimle de alakası yok" derken, "Yukarıda rejinin bilmesi lazım ama burası Birleşmiş Milletler değil. Burada her dilden tercüman yok yani. Keşke böyle bir imkanımız olsaydı. Bu Zazacaya karşı yapılmış bir şey değil. Biz Türkçe yayın yapıyoruz. Önceden planlanmış bir şey olsaydı yine tercüman tutardık. Yarın bir gün bir şey söylese, kurumlarımız hakkında olumsuz konuşsa bu sefer de 'Böyle konuşturttunuz' diyeceksiniz. Ne yapabilirim? Siz kendinizi benim yerime koyun. Empati denilen şey budur yani" ifadesini kullandı.