Yüzlerce gazetecinin basın kartı iptal edildi, TGS Cumhurbaşkanlığını açıklama yapmaya çağırdı

Yüzlerce gazetecinin basın kartı dün itibariyle herhangi bir açıklama yapılmadan iptal edildi. Kartı iptal edilenler arasında sürekli basın kartı taşıyanlar da bulunuyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı bir an önce bu konuya açıklık getirmek zorundadır' açıklaması yaptı.

Geçen yıl sarı basın kartının turkuaz rengine çevrilmesinden sonra yüzlerce gazetecinin kartı yenilenmezken, dün itibariyle bu gazetecilerin basın kartları iptal edildi. Buna ilişkin herhangi bir açıklama da yapılmadı. Kartı iptal edilenler arasında sürekli basın kartı sahipleri de bulunuyor.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yüzlerce gazetecinin basın kartının neden iptal edildiğinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurguladı. Sendika "Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığını bir an önce bu konuya açıklık getirmek zorundadır" dedi.

TGS'den yapılan açıklamada Türkiye’de gazetecilerin taşıdığı sarı basın kartının uzun yıllardır hep tartışma konusu olduğu, bu tartışmalara rağmen gazetecilerin bu karta 2015 yılına kadar daha kolay ulaşabiliyorken, 2015 yılında Basın Kartı Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle kartı almanın zorlaştığı hatırlatıldı.

Öte yandan Basın Kartı Komisyonu'nun yapısında yapılan değişiklikle komisyonda yer alan meslek örgütlerinin temsilci sayıları düşürülerek, bütün yetkilerin müdüre devredildiği ve 2018 yılında Basın Kartı Yönetmeliğinde bir kez daha değişikliğe gidilerek meslek örgütü temsilcilerinin komisyondan tamamen çıkartıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"2019 yılında sarı basın kartı turkuaz rengine çevrildi ve tüm kartların yenilenmesi için başvuru yapılması istendi. Aradan geçen bir yıl içinde yüzlerce gazetecinin kartı yenilenmedi. İncelemede olduğu, yenileneceği ifade edildi. Bu uzun sürenin ardından eski kartlarını hala kullanabilen gazetecilerin basın kartlarının ise Perşembe günü itibariyle iptal edildiğini öğrendik. Kartların neden iptal edildiğine ilişkin hiçbir açıklama yapılmadığı gibi gazetecilerin telefonlarına da yanıt verilmedi.

Şu anda yüzlerce gazetecinin basın kartı iptal edildi. Kartı iptal edilen gazeteciler arasında sürekli basın kartı taşıyanlardan meslek örgütü temsilcilerine, yerel medya çalışanlarına kadar yüzlerce gazeteci var. Özellikle Ankara’da basın kartı iptal edilenler Meclise, Bakanlıklara giremez, siyasi parti temsilcilerini takip edemez hale geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı bir an önce bu konuya açıklık getirmek zorundadır. Yıllardır bu kartı taşıyan gazetecilere kartlarının neden yenilenmediğini, iptal edilme gerekçelerini kamuoyuna açıklamak zorundadır."

