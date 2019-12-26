Yeni Şafak’a siyah çelenk bıraktılar

KESK, PTT emekçilerine hakaret eden Yeni Şafak gazetesini, kapısına siyah çelenk bırakarak protesto etti.

KESK ve KESK’e bağlı Haber-Sen, PTT emekçilerine hakaret eden Yeni Şafak gazetesini, kapısına siyah çelenk bırakarak protesto etti.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker, 20 Aralık’ta yayımlanan “PTT Öküzlerini Neyle Besliyor?” başlıklı yazısında, PTT aracılığıyla gönderdiği kargonun gecikmesini gerekçe göstererek tüm PTT çalışanlarına hakaret etmişti. Haber-Sen’den yapılan açıklamada, gönderilerin zamanında ulaşmamasının sebebinin PTT emekçileri olmadığına dikkat çekildi.

'PTT ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ'

Açıklamada PTT'nin yaşadığı dönüşüme dikkat çekilerek şöyle denildi: ''179 yıllık köklü geçmişiyle Posta Teşkilatı en önemli kamu kurumlarından biri olmasına rağmen, gerek personel rejiminde yapılan değişiklikle gerekse özelleştirme adımlarıyla kamu kurumu olma vasfını yitirmek üzeredir. PTT Kurulduğu günden 2013 yılına kadar, kamu kurumu olarak, istihdam ettiği kamu personeliyle kamu hizmeti vermeye devam etmiştir. Haber Sen olarak tek başımıza verdiğimiz uzun soluklu mücadelemize rağmen PTT Anonim Şirkete dönüştürülmüştür.''

KÖŞESİNDEN ÖZÜR DİLEMELİ

PTT emekçisinin personel eksikliğine ve aşırı iş yoğunluğuna rağmen büyük bir özveriyle çalıştığına vurgu yapılan açıklamada, “Bir gazeteci tarafından kargoların tesliminde gecikme yaşanmasının nedenleri araştırılarak yazı yazılması gerekirken, Mehmet Şeker gecikme nedeniyle kargoları taşıyan personele ‘öküz’ diyerek PTT çalışanlarına karşı basın-yayın yoluyla hakaret suçunu işlemiştir. Şeker ‘PTT emekçilerine özür borcum vardır’ diye durumu geçiştirmemeli, hakaret ettiği yöntemle, yani hakaret yazısı yazdığı gazete köşesinden özür dilemelidir” denildi.

Eylem sonunda Haber-Sen üyeleri ve avukatı, Cumhuriyet savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.