Yandaş medya ikiyüzlülüğü: Erdoğan kullanınca 'sert sözler' başkası kullanınca 'hakaret'

Yeni Şafak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'alçak, hain, şerefsiz' sözlerini gazetenin manşetine taşıdı, hakaretlere ilişkin 'sert sözler' ifadesini kullandı. Aynı Yeni Şafak, Erdoğan'ın sözlerini tekrarlayan ve Erdoğan'a iade eden Engin Özkoç için ise 'Böyle alçaklık görülmedi' başlığını kullandı.

soL - Haber Merkezi