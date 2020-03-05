Yandaş medya ikiyüzlülüğü: Erdoğan kullanınca 'sert sözler' başkası kullanınca 'hakaret'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik 'alçak, şerefsiz, hain' sözlerini iade eden CHP'li Engin Özkoç Meclis'te AKP'lilerin saldırısına uğramış, Özkoç hakkında Erdoğan'a hakaretten fezleke hazırlanmıştı.
Yaşanan bu gelişmenin ardından yandaş medya ne yapacağını şaşırdı.
Engin Özkoç'un açıklamalarına ilişkin "Böyle alçaklık görülmedi: CHP'li Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret" başlığını atan Yeni Şafak, Özkoç'u hedef aldı.
Aynı Yeni Şafak, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "şerefsiz, alçak ve hain" demesini ise "sert sözler" ifadesiyle manşetine taşıdı.