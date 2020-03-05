Yandaş medya ikiyüzlülüğü: Erdoğan kullanınca 'sert sözler' başkası kullanınca 'hakaret'

Yeni Şafak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'alçak, hain, şerefsiz' sözlerini gazetenin manşetine taşıdı, hakaretlere ilişkin 'sert sözler' ifadesini kullandı. Aynı Yeni Şafak, Erdoğan'ın sözlerini tekrarlayan ve Erdoğan'a iade eden Engin Özkoç için ise 'Böyle alçaklık görülmedi' başlığını kullandı.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 05 Mart 2020 10:39

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik 'alçak, şerefsiz, hain' sözlerini iade eden CHP'li Engin Özkoç Meclis'te AKP'lilerin saldırısına uğramış, Özkoç hakkında Erdoğan'a hakaretten fezleke hazırlanmıştı. 

Yaşanan bu gelişmenin ardından yandaş medya ne yapacağını şaşırdı.

Engin Özkoç'un açıklamalarına ilişkin "Böyle alçaklık görülmedi: CHP'li Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret" başlığını atan Yeni Şafak, Özkoç'u hedef aldı.

Aynı Yeni Şafak, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "şerefsiz, alçak ve hain" demesini ise "sert sözler" ifadesiyle manşetine taşıdı. 

 