VİDEO I DHA muhabirine saldırı

Konya'da çöken kerpiç eve ilişkin haberi takip eden Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Hasan Dönmez, canlı yayında saldırıya uğradı.

Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç binanın çökmesi sonucunda üç kişi yaşamını yitirirken, olay yerinden son durumu aktaran DHA Muhabiri Hasan Dönmez, canlı yayında saldırıya uğradı.

Saldırı anı kameralara şu şekilde yansıdı:





Saldırı sonrası bir açıklama yapan Çağdaş Gazeteciler Derneği, "Yıllardır ekilen nefret tohumları ve barbarlık, Türkiye’nin her köşesinde her gün baş gösterirken bugün meslektaşımız DHA muhabiri Hasan Dönmez’i hedef almıştır. Kamusal bir görev yapan gazetecilere yönelik her türlü saldırı halka yapılmıştır ve anayasal bir suçtur. Meslektaşımız Hasan Dönmez’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; atılan o tokadın ve edilen küfürlerin mesleğimize, dolayısıyla da halka atılmış olduğu bilinciyle kendisinin yanında olduğumuzu bildiriyoruz" denildi.