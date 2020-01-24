Uğur Mumcu katledilişinin 27. yılında anıldı

Ankara'daki evinin önünde 24 Ocak 1993'te aracına konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren gazeteci, yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 27’nci yılı dolayısıyla Ankara'da saldırının gerçekleştiği yerde anıldı.

Gazeteci, yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 27'nci yılında bombalı saldırıya uğradığı evinin önünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Törende Mumcu ailesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Faili Meçhuller Anıtı'na ve Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktı, mum yaktı.

Mumcu'nun hayatını kaybettiği yerde saygı duruşunda bulunuldu.

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Hainler onu yok etmeye çalıştılar ama o, düşünceleriyle yaşıyor. Onu her yıl saygı, sevgiyle anıyoruz. Anmaya da devam edeceğiz. Buraya insanlar da zaten aynı düşüncelerle geliyor. Onun bütün düşüncesi yolsuzluklardan arınmış demokratik bir Türkiye'ydi. Aynı amacı aynı çerçevede sürdürüyoruz, mücadelesini yapıyoruz, kavgasını veriyoruz. Hiç kimse Uğur Mumcu'nun açtığı yoldan yürüyüşümüzü engelleyemez. Bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz ve edeceğiz. Bütün hedefimiz şu, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmak" ifadesini kullandı.

İSTANBUL'DA DA ANILDI

Türkiye Gazeteciler Sendikası ise Mumcu'yu İstanbul'da Şişli'de yaptıkları açıklama ile andı, burada bulunan Mumcu anıtına karanfil bıraktı.