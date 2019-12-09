TRT'nin kayıp silahlarına ilişkin yeni iddia

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, üzerinden 8 ay geçmesine rağmen bulunamayan TRT’ye ait 10 adet silaha ilişkin yeni bir iddiada bulundu.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde kaybolan silahlara ilişkin açıklamada bulundu.

Sertel, üzerinden 8 ay geçmesine rağmen bulunamayan TRT’ye ait 10 adet silahın FETÖ’cülere verilmiş olabileceğinin iddia edildiğini söyledi.

Konuyu birçok kez gündeme getirmesine rağmen silahlarla ilgili TRT yönetiminden açıklama gelmediğini belirten Sertel, şunları söyledi:

“TRT İzmir Bölge Müdürlüğünün zimmetinde olan 10 adet silah, ruhsatlarıyla birlikte Mayıs ayından bu yana ortada yok. Kaybolan silahlarla ilgili devam eden bir soruşturma da yok. Konuyu gündeme getirdim bunun üzerine iki kişi açığa alındı. Altı kişiye de disiplin cezası uygulandı. Bir süre sonra açığa alınan güvenlik sorumlusu yeniden aynı görevine iade edildi. Meclis’te ve KİT Komisyonu’nda ısrarla dile getirmeme rağmen TRT yönetimi açıklama yapmıyor. Bana gelen son bilgilere göre kaybolan bu 10 silahın FETÖ’cülere verilmiş olabileceği iddia edildi. TRT yönetimi çıksın, açıklasın. Silahların neden bulunamadığını, sorumluların neden gerekli cezaları almadığını kamuoyuyla paylaşsın. Bu vahim olayda kimlerin korunduğu ortaya çıkmalı. Kurumun 10 silahı kim ya da kimlere peşkeş çekildi? Çalınıp, satıldı mı? El altından FETÖ’cülere mi verildi? TRT yönetimi açıklama yapmazsa bu iddiaların altında kalmaya mahkumdur."