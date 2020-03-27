TRT'nin ardından Kanal D'de de koronavirüs tespiti

Bir TRT çalışanında koronavirüs tespit edilmesinin ardından şimdi de Kanal D'de koronavirüs vakası ortaya çıktı.

Demirören Medya Center'ın stüdyo bölümünde çalışan bir güvenlik görevlisiyle Kanal D'nin Stüdyo Cafe olarak adlandırılan kafeteryasında görev yapan ablasının koronavirüs testi pozitif çıktı.

İki görevli hastaneye kaldırılırken Kanal D'nin kafeteryası ise kapatılarak karantinaya alındı.

Medyaradar'ın haberine göre, Demirören Medya Grubu çalışanların yaşanan bu gelişmelerden bir hayli rahatsız olduğu ve yönetimi yeterli tedbirleri almamakla suçladıkları belirtiliyor.

TRT'DE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

10 bine yakın çalışanı bulunan TRT’deki ilk vaka 56 yaşındaki bir yayın şefinde görülmüştü.

Daha önce beynindeki bir rahatsızlık nedeniyle ameliyat geçiren çalışanın hastanede yaptırdığı testler pozitif çıktı.