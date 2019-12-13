TRT 2018 yılını 92 milyon zararla kapattı!

TRT’nin 2018 yılı hesap ve işlemlerine ait özet bilgiler Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca açıklandı. Buna göre 2018 yılında elektrik katkı payı, bandrol ve reklam olmak üzere toplam 2 milyar 657 milyon 5 bin lira gelir elde eden TRT, bu gelirine rağmen 2018 yılını 92,1 milyon TL zararla kapattı. Zararın gerekçesi kurumdan emekli edilen bin 786 kişiye ödenen kıdem tazminatları gösterildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Kamu İşletmeleri 2018 raporunda yer alan TRT ile ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

KARA DELİK

Halkın cebinden elini çekmeyen, yetişmiş, kalifiye yüzlerce personeli zorla emekli ettiren TRT’nin onca gelire rağmen zarar etmesini kötü ve basiretsiz yönetime bağlayan Atila Sertel, şunları söyledi:

“689,8 milyon TL’si elektrik katkı payı, 1 milyar 703 milyon lirası bandrol geliri, 264,7 milyon TL’si de reklam geliri olmak üzere TRT’nin 2018 yılı toplam geliri 2 milyar 657 milyon 5 bin lira olarak gerçekleşti. Gelirinin yalnızca yüzde 10’u reklamlardan. Yüzde 90’ı ise halkın cebinden. Eski parayla ifade etmek gerekirse 2 katrilyon 657 trilyonluk gelire rağmen TRT’nin brüt satışları 2 milyar 700 milyon olarak gerçekleşmiş ve 2018 yılı faaliyet zararı 92,1 milyon olmuştur. Raporda faaliyet giderlerinin 2017 yılına göre yüzde 59 oranında arttığı ve bunun da bin 786 kişinin emekli edilmesinden dolayı ödenen kıdem tazminatlarından kaynaklandığı belirtiliyor. Ama 2015 yılında da 147 milyon zarar etmişti. Önce insanları bir anda emekliye zorlayacaksın sonra da bu nedenle zarar ettik diyeceksin. Soruyorum; bu nasıl bir yönetim anlayışı? TRT, kamu ve halkımız için adeta bir kara delik. Bu kara delik; belli sayıda kişi ve yapımcıyı zengin etmek uğruna ne verirsek yutuyor.”