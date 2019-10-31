TGS'den savcılara çağrı: Demirören Holding suç işlemektedir

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Hürriyet'te toplu işten çıkarmalarla ilgili açıklama yaptı. 'Savcıları göreve çağırıyoruz' diyen sendika 'Örgütlenme özgürlüğü anayasal bir haktır. Demirören Holding suç işlemektedir' açıklamasında bulundu.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Hürriyet gazetesindeki işten çıkarmaların "bir tasfiye ve sindirme operasyonu" olduğunun netlik kazandığını açıkladı.

TGS'den yapılan açıklamada Demirören Holding'in suç işlediği belirtilerek "Üyelerimizin hakkını hem sokakta hem mahkeme salonlarında, hem de uluslararası alanda sonuna kadar savunacağız" denildi.

TGS'den yapılan açıklama şöyle:

"Demirören Holding yönetimi 30 ve 31 Ekim tarihlerinde Hürriyet’teki üyelerimizden 43’ünü -gerekçe göstermeksizin- işten attı

Görevlerine son verilen arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılar sonucu, bunun ekonomik gerekçelerle alınan bir karardan ziyade, Hürriyet çalışanlarına yönelik bir tasfiye süreci ve sindirme operasyonu olduğu netlik kazandı.

Savcıları göreve çağırıyoruz: Kanser tedavisi gören, doğum izninde olan Hürriyet emekçilerini işten atacak kadar pervasızlaşan bu yönetim, anayasayı çiğnemektedir. Örgütlenme özgürlüğü anayasal bir haktır. Demirören Holding suç işlemektedir.

Üyelerimizin hakkını hem sokakta hem mahkeme salonlarında, hem de uluslararası alanda sonuna kadar savunacağız. Çalışanın hakkına saygı göstermeyi patronlara öğreteceğiz."

